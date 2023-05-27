Монзуль будет судить матч между Шахтером и Днепром-1

Игра за потенциальное чемпионство обещает быть интересной и насыщенной на события.

В воскресенье, 28 мая, состоится центральный матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором Шахтер сыграет с Днепром-1.

Этот поединок может как принести "горнякам" чемпионский титул, так и продлить интригу в чемпионате до последнего тура.

Согласно с официальным сайтом УАФ, матч обслужит судейская бригада под предводительством Екатерины Монзуль.

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Напомним, что за два тура до финиша "оранжево-черные" опережают днепрян на пять очков

Игра между Шахтером и Днепром-1 пройдет во Львове на Арене Львов. Стартовый свисток встречи запланирован на 15:00 по киевскому времени.