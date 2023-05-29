Динамо - Верес: видео онлайн-трансляция матча 29.05.2023

На ISPORT.ua доступна онлайн-трансляция поединка между киевским и ровенским клубами в украинской Премьер-лиге.

В понедельник, 29 мая, в рамках 29-го тура украинской Премьер-лиги Динамо Киев примет Верес.

В преддверии очного противостояния "бело-синие" разгромили Колос (3:0), а ровенский коллектив сыграл вничью с Александрией (2:2).

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Поединок Динамо - Верес пройдет в Киеве на стадионе Олимпийский. Стартовый свисток матча позвучит в 15:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн трансляцию матча Динамо - Верес

Онлайн-трансляция будет доступна в этой новости, начиная с 15:00

В турнирной таблице УПЛ Динамо идет на четвертом месте, а Верес занимает 14-ю строчку.