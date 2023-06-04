Победа Интера даст Шахтеру вторую корзину в ЛЧ, Динамо будет сеяным в ЛК, Ворскла – нет

ISPORT рассказывает о посеве украинских команд на первых для них жеребьевках.

Завершился розыгрыш очередного сезона УПЛ, а вместе с тем, определились все представители Украины в еврокубках. В Лиге чемпионов сыграют Шахтер и Днепр-1, в Лиге Европы выступит Заря, а в Лиге конференций – Динамо Киев и Ворскла.

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Вместе с тем, определились и посевы наших команд при первых жеребьевках еврокубковых турниров.

Шахтер в Лиге чемпионов

Во время жеребьевки группового этапа Шахтер точно будет сеяным либо во второй, либо в третьей корзинах. Это решит результат финала Лиги чемпионов.

Если победит Интер:

нерадзури будут в первой корзине

Шахтер будет во второй

Фейеноорд будет в третьей

Если победит Ман Сити:

Интер будет во второй корзине

Шахтер будет в третьей

Фейеноорд – в первой

Если "горняки" будут во второй корзине, то точно не сыграет против Реала, МЮ, Боруссии Дортмунд, Атлетико Мадрид, Лейпцига, Порта и Арсенала. Было бы очень хорошо.

Днепр-1 в Лиге чемпионов

Вице-чемпион Украины во втором раунде квалификации ЛЧ будет сеяным. Среди возможных соперников – Сервет (Швейцария) и Панатинаикос (Греция).

Если пройдут в третий раунд квалификации – будут не сеяными и могут сыграть против Рейнджерса, Браги, ПСВ или Марселя.

Заря в Лиге Европы

Бронзовый призер УПЛ стартует с раунда плей-офф, где занял несколько стандартный. Здесь Заря будет в корзине с первым приоритетом. Что это значит?

Во-первых, луганчане не сыграют против Аякса, Ласка, Антверпена, Абердина и сербских Чукаричков. Во-вторых, соперниками могут быть много разных команд, среди которых известны только Лугано (Швейцария), Славия Прага и Олимпиакос (Греция).

Динамо в Лиге конференций

У киевлян много очков в рейтинге УЕФА, поэтому не удивительно, что они будут сеяными во время жеребьевки квалификаций. Потенциальных соперников очень много, но сейчас можно выделить только Хайдук Сплит, шотландский Гартс, норвежский Бранн и датский Нордшелан.

Ворскла в Лиге конференций

Полтавчане наоборот будут не сеяными при жеребьевке второго раунда квалификации. Среди их потенциальных соперников Фенербахче, Базель, Брюгге, Бешикташ, АПОЭЛ, Гент, Клуж, ПАОК, Виктория Плзень, Юргорден, Омония, Нефчи, КуПС и многие другие.