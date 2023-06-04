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Вернидуб: Я доволен первым годом работы в Кривбассе

Украинец подвел итоги прошедшего сезона.
Сегодня, 20:50
Юрий Вернидуб / Getty Images
Юрий Вернидуб / Getty Images

Наставник криворожского Кривбасса Юрий Вернидуб подвел итоги поединка заключительного тура УПЛ против СК Днепр-1 и сезона в целом.

По словам специалиста, его подопечным есть над чем поработать в межсезонье, но он доволен дебютным сезоном у руля клуба.

"То, что сегодня мы проиграли 0:1... Знаете, это уже третий матч, в котором мы уступаем с таким счетом: Динамо, Ворскле, Днепру-1. Мы не должны были проигрывать. Возможно, я делаю ошибку, когда так говорю, но я не видел, чтобы днепряне нас переиграли. Наша команда неплохо действовала на поле, где-то не хватило ударной концовки, хорошего завершения моментов.

Есть над чем работать. Есть с чем разбираться и на что обратить внимание. Обязательно проанализируем весь чемпионат и сделаем свои выводы, чтобы в следующем сезоне мы смогли выполнять более масштабные задачи. Я доволен первым годом работы в Кривбассе. Очень рассчитываю на то, что мы сможем еще выше поднять наш потенциал и в следующем розыгрыше УПЛ выступим еще лучше.

Мы пропустили после блестящей контратаки Днепра-1. Начали действовать более открыто: хотелось отыграться. Это нам не удалось, очень и очень обидно. Но с поражением надо смириться. Поздравляю Днепр-1 который занимает второе место и забирает серебро.

Если бы мы сегодня выиграли, то расклад на еврокубковой доске все равно был бы не в пользу Кривбасса. Мы свои очки растеряли немного раньше. Что есть, то есть. Надо сделать выводы и двигаться дальше", - сказал Вернидуб.

Напомним, что Днепр-1 благодаря минимальной победе над Кривбассом пробился в Лигу чемпионов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кривбасс Юрий Вернидуб

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