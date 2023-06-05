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Динамо будет играть еврокубковые матчи в Румынии - источник

Однако пока еще УЕФА не одобрила запрос.
Сегодня, 19:47
Стадион Рапид / Getty Images
Стадион Рапид / Getty Images

Киевское Динамо подало запрос в УЕФА на разрешение играть еврокубковые матчи в Румынии, пишет журналист Пиотр Шльонка.

Речь и дет о стадионе Рапид, что в Бухаресте, однако пока ассоциация не одобрила запрос, киевлянам стоит приготовить план Б.

В случае, если УЕФА не одобрит выбор стадионе, динамвцам придется поискать варианты в Польше.

"Скорее всего (на данный момент), киевское Динамо будет проводить еврокубковые матчи в Румынии на стадионе Рапид в Бухаресте. Это официальный запрос Динамо в УЕФА. Но также рассматривается резервный вариант с польскими стадионами", — написал Шльонка.

Напомним, что столичный клуб финишровал на четвертой строчке, а потому примет участие в Лиге конференций в будущем сезоне.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев

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