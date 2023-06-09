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УАФ опровергла информацию об отстранении Павелка

Соответствующее заявление федерация разместила в своих социальных сетях.
Вчера, 21:25
Андрей Павелко / uaf.com.ua
Андрей Павелко / uaf.com.ua

Украинская ассоциация футбола отреагировала на сообщения о том, что Андрей Павелко согласился со своим отстранением.

УАФ в своих социальных сетях разместила заявление о том, что решение суда не вступило в силу, а следовательно и глава федерации не был отстранен.

Как мы ранее и говорили, постановления все еще в процессе обжалования, и никаких отказов со стороны Павелко или его адвоката не было.

Напомним, Андрей Павелко и Юрий Записоцкий обвиняются по делу о хищении средств на строительстве завода по искусственным футбольным полям.

Ранее также сообщалось, что сборная Украины прибыла в Германию на товарищеский матч.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андрей Павелко уаф

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