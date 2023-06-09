УАФ опровергла информацию об отстранении Павелка

Украинская ассоциация футбола отреагировала на сообщения о том, что Андрей Павелко согласился со своим отстранением.

УАФ в своих социальных сетях разместила заявление о том, что решение суда не вступило в силу, а следовательно и глава федерации не был отстранен.

Как мы ранее и говорили, постановления все еще в процессе обжалования, и никаких отказов со стороны Павелко или его адвоката не было.

Напомним, Андрей Павелко и Юрий Записоцкий обвиняются по делу о хищении средств на строительстве завода по искусственным футбольным полям.

Ранее также сообщалось, что сборная Украины прибыла в Германию на товарищеский матч.