"Поляки, вы лучшие": экс-игрок Динамо и сборной Украины поздравил теннисистку с победой на Ролан Гаррос

В Париже прошел первый финал Открытого чемпионата Франции. В решающей встрече женской сетки первая ракетка мира Ига Швентек в трех сетах обыграла Каролину Мухову и стала трехкратной победительницей Ролан Гаррос.

За триумфом 22-летней польской теннисистки следили по всему миру. Сразу после окончания матча ее начали поздравлять с победой мировые знаменитости.

Бывший форвард киевского Динамо и сборной Украины Артем Кравец тоже не остался в стороне.

Еще по ходу встречи он опубликовал фото Иги у себя в Instagram, при этом оставив подпись "Поляки, вы лучшие. Давайте поддержим Польшу".

А уже после матча украинец там же поздравил "всю Польшу с победой".

Источник: скриншот

Источник: скриншот

Напомним, что в январе этого года Артем Кравец объявил о завершении карьеры - 34-летний футболист испытывает проблемы со спиной и коленом.

В воскресенье, 11 июня, состоится финал мужской сетки Ролан Гаррос, в которой за победу поспорят Новак Джокович и Каспер Рууд.