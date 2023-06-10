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"Поляки, вы лучшие": экс-игрок Динамо и сборной Украины поздравил теннисистку с победой на Ролан Гаррос

Бывший украинский футболист отметил успех представительницы Польши.
Сегодня, 20:31
Артем Кравец и Ига Швентек / Getty Images
Артем Кравец и Ига Швентек / Getty Images

В Париже прошел первый финал Открытого чемпионата Франции. В решающей встрече женской сетки первая ракетка мира Ига Швентек в трех сетах обыграла Каролину Мухову и стала трехкратной победительницей Ролан Гаррос.

За триумфом 22-летней польской теннисистки следили по всему миру. Сразу после окончания матча ее начали поздравлять с победой мировые знаменитости. 

Бывший форвард киевского Динамо и сборной Украины Артем Кравец тоже не остался в стороне.

Еще по ходу встречи он опубликовал фото Иги у себя в Instagram, при этом оставив подпись "Поляки, вы лучшие. Давайте поддержим Польшу".

А уже после матча украинец там же поздравил "всю Польшу с победой".

Источник: скриншот

Источник: скриншот

Напомним, что в январе этого года Артем Кравец объявил о завершении карьеры - 34-летний футболист испытывает проблемы со спиной и коленом.

В воскресенье, 11 июня, состоится финал мужской сетки Ролан Гаррос, в которой за победу поспорят Новак Джокович и Каспер Рууд.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ролан Гаррос Артем Кравец ига швентек

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