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Кривбасс жестко отрегировал на трагедию в Кривом Роге

В результате ракетной атаки погибло 11 человек.
Сегодня, 17:54
Фото / fckryvbas.com
Фото / fckryvbas.com

Футбольный клуб Кривбасс прокомментировал ночной обстрел Кривого Рога русней.

Напомним, что во время очередной ракетной атаки со стороны террористов произошло два попадания в Кривом Рогу. Одна из ракет попала в склад воды, которую собирали для нужд Херсонщины, а еще одна - в жилой дом.

В результате погибло 11 человек, еще 28 находятся в больнице с травмами различной тяжести. На трагедию уже отрегировала пресс-служба футбольного клуба Кривбасс.

"13.06.2023. Сегодня родной Кривой Рог пылал так, как вы будете гореть в аду, проклятые росийские ублюдки. Эй, МОК и ФИФА, а как вам спится?", - говорится в сообщении Кривбасса на своей странице в Telegram.

Ранее, напомним, стало известно, что брат полузащитника Динамо погиб при обороне Мариуполя.

 

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