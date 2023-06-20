Бондаренко: Мы не туристами приехали на чемпионат Европы
Игрок национальной команды оценил проделанную работу сборной.
Полузащитник молодежной сборной Украины Артем Бондаренко поделился ожиданиями от матча со сборной Хорватии на чемпионате Европы.
По словам украинского игрока, команда покажет все возможное на турнире.
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"Согласен с главным тренером, мы испытываем приятное волнение. Понимаем, что это большой турнир, какую работу мы проделали, чтобы попасть сюда.
Мы настроены не приехать сюда туристами, а показать хороший футбол. Надеюсь, что и хороший результат", - отметил Бондаренко.
Матч Украина – Хорватия состоится 21 июня. Начало встречи в 19.00.
Ранее сообщалось, что в заявке сборной Украины U-21 на ЧЕ-2023 произошла вынужденная замена.
Источник: УАФ