iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Бондаренко: Мы не туристами приехали на чемпионат Европы

Игрок национальной команды оценил проделанную работу сборной.
Сегодня, 20:24
Артем Бондаренко / УАФ
Артем Бондаренко / УАФ

Полузащитник молодежной сборной Украины Артем Бондаренко поделился ожиданиями от матча со сборной Хорватии на чемпионате Европы.

По словам украинского игрока, команда покажет все возможное на турнире.

Читай также: Мудрик прибыл в расположение сборной Украины U-21, несмотря на проблемы с ногой

"Согласен с главным тренером, мы испытываем приятное волнение. Понимаем, что это большой турнир, какую работу мы проделали, чтобы попасть сюда.

Мы настроены не приехать сюда туристами, а показать хороший футбол. Надеюсь, что и хороший результат", - отметил Бондаренко.

Матч Украина – Хорватия состоится 21 июня. Начало встречи в 19.00.

Ранее сообщалось, что в заявке сборной Украины U-21 на ЧЕ-2023 произошла вынужденная замена.

Источник: УАФ

Статьи по теме

Милан отказывается продавать ключевого защитника Милан отказывается продавать ключевого защитника
Европейские игры 2023: результаты украинцев в нулевой день Европейские игры 2023: результаты украинцев в нулевой день
Малыхин выиграл соревнования прыжки с шестом на Европейских играх 2023 Малыхин выиграл соревнования прыжки с шестом на Европейских играх 2023
Стала известна дата дебюта Месси за Интер Майами Стала известна дата дебюта Месси за Интер Майами
Помочь журналистам

Видео

Украина - Мальта 1:0 видео гола и лучших моментов матча отбора на ЧЕ-2024
Украина - Мальта 1:0 видео гола и лучших моментов матча отбора на ЧЕ-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Костюк обновила личный рекорд
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракеткой мира, Сачко дебютирует в ТОП-200
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Европа21:21
Милан отказывается продавать ключевого защитника
Олимпийские виды21:13
Европейские игры 2023: результаты украинцев в нулевой день
Легкая атлетика21:10
Малыхин выиграл соревнования прыжки с шестом на Европейских играх 2023
Европа20:59
Стала известна дата дебюта Месси за Интер Майами
Украина20:51
Трубин объяснил, почему решил отправиться на чемпионат Европы U-21
Украина20:32
"Ради такого нужно проживать жизнь": Ротань о стартовой игре на чемпионате Европы U-21
Украина20:24
Бондаренко: Мы не туристами приехали на чемпионат Европы
Европа20:20
ПСЖ установил ценник на Верратти
Европа19:59
Вест Хэм отклонил и второе предложение Арсенала по Райсу
Олимпийские виды19:58
Шепелев - первый украинец, победивший в своей дисциплине на Европейских играх 2023
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK