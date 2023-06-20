Мудрик прибыл в расположение сборной Украины U-21, несмотря на проблемы с ногой

Участие вингера Челси на чемпионате Европы-2023 все еще остается под вопросом.

Четыре игрока сборной Украины прибыли в Бухарест в расположение молодежной сборной Украины, которая скоро начнет свой путь на чемпионате Европы 2023 года.

Помимо Владислава Ваната, Георгия Судакова и Анатолия Трубина к Руслану Ротаню приехал и Михаил Мудрик.

Напомним, что вингер Челси пропустил матч отбора на ЧЕ-2024 против Мальты (1:0). По словам главного тренера "желто-синих" Сергея Реброва, у 22-летнего футболиста возникли проблемы с ногой.

Также Ребров выразил опасение, что Мудрик рискует пропустить молодежное Евро-2023.

Стоит отметить, что украинской молодежке также не поможет Илья Забарный, который объяснил свое решение не участвовать в турнире.