"Жаль, что не поеду": Забарный объяснил, почему не сыграет на молодежном Евро-2023

Защитник Борнмута и сборной Украины Илья Забарный рассказал, почему не сыграет на молодежном Евро-2023 за национальную команду U-21.

По словам 20-летнего футболиста, ему нужно отдохнуть и полностью восстановиться от травмы, чтобы быть готовым к следующему сезону.

"Нужно немного отдохнуть. Лично у меня была тяжелая травма. Сейчас наиграл - и надо немного отдохнуть, восстановиться, готовиться к тяжелому сезону. Потому что иногда повреждение беспокоит.

Читай также: Мудрик может пропустить молодежный Евро-2023

Молодежку буду поддерживать. Жаль, что не поеду. Понимаю, что если поеду, проведу там много матчей и сразу после этого поеду на сборы - у меня будет сезон тяжелый, после травмы очень тяжело. Боюсь, что через пару месяцев потеряю себя. Поэтому должен восстановиться и с новыми силами помогать клубу и национальной сборной", - приводит слова Забарного Суспільне Спорт.

Напомним, что на молодежном чемпионате Европы, который пройдет с 21 июня по 8 июля, украинцы сыграют в группе с Хорватией, Румынией и Испанией.

Ранее вратарь Шахтера Анатолий Трубин высказался о своей готовности сыграть на чемпионате Европы-2023 U-21.