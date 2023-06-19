Михаил Мудрик может пропустить молодежный Евро-2023 из-за проблем со здоровьем.

Напомним, что футболист пропустил матч Украина - Мальта, в котором наша сборная заработала важные очки. О причине отсутствия игрока спросили Сергея Реброва.

"Михаил вчера на тренировке почувствовал проблемы с икроножной мышцей. Сегодня на разминке он попробовал, сказал, что все хорошо, но перед тем как выпускать его на поле, он сказал, что не может.

Поэтому под большим вопросом его участие в Евро. Он сам обязан решать. Он очень хочет поехать. Если он восстановится, поможет нашей сборной", – рассказал Ребров.

Ранее, напомним, сообщалось, что Виктор Цыганков отличился в трех подряд играх за сборную.