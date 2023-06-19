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Цыганков забил в трех матчах за сборную подряд

Против Мальты вингер отличился 11-м голом в футболке национальной команды.
Сегодня, 21:03
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

Виктор Цыганков забивает уже в третьем матче подряд за сборную Украины.

Вингер Жироны открыл счет в матче против Мальты, тем самым отличившись голом уже в третьем матче подряд.

Ранее, напомним, Виктор принял участие в камбэке против сборной Северной Македонии, а до этого сделал дубль в ворота Германии.

Интересно, что до своей удачной серии Цыганков в последний раз забивал за сборную в июне прошлого года сборной Ирландии.

Таким образом вингер уже записал на свой счет 47 матчей в футболке национальной сборной, в которых забил 11 голов и сделал 5 ассистов.

Ранее, напомним, Виктор Цыганков стал девятым игроком сборной, который записал на свой счет 10 голов.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Виктор Цыганков

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