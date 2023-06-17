Цыганков – девятый игрок, забивший 10 голов за сборную Украины

Вингер Жироны и сборной Украины Виктор Цыганков отличился голом в ворота Северной Македонии (3:2).

Футболист забил победный мяч на 83-й минуте. Данный гол стал десятым для Виктора за национальную команду.

Цыганков стал лишь девятым игроком, кому покорилось данное достижение. Украинец стал в один ряд с Андреем Шевченко и Андреем Ярмоленко.

Отметим, хавбек всего на один мяч уступает Евгению Селезневу, который находится на одну строчку выше.

Ранее сообщалось, что Цыганков стал лучшим игроком матча Германия - Украина по версии SofaScore.