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Цыганков стал лучшим игроком матча Германия - Украина по версии SofaScore

Автор дубля удостоился самой высокой оценки за товарищеский поединок.
Вчера, 22:58
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

В понедельник, 12 июня, сборная Украины в Бремене провела товарищеский матч с Германией.

Первый поединок украинской национальной команды под руководством нового главного тренера Сергея Реброва складывался для "сине-желтых" с переменным успехом и завершился результативной ничьей 3:3.

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По итогам контрольного матча лучшим игроком по версии портала SofaScore был признан полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков, получивший самую высокую оценку за игру - 8,1.

Украинский футболист провел на поле 71 минуту и оформил за это время дубль. Он нанес два удара в створ ворот, совершил 17 касаний мяча и отдал десять точных передач из 12 (83%).

Следом за Цыганковым идут Артем Довбик (7,3), Андрей Ярмоленко (7,0) и Александр Тымчик (7,0).

Лучшим в составе сборной Германии стал Кай Хаверц (7,5), вышедший после перерыва на замену и забивший второй мяч своей команды.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Германия - Украина (3:3).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины сборная Германии Виктор Цыганков

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Германия - Украина 3:3 видео голов и обзор матча
Германия - Украина 3:3 видео голов и обзор матча

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