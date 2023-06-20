iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

В заявке сборной Украины U-21 на ЧЕ-2023 произошла вынужденная замена

За день до старта турнира тренер молодежной сборной потерял игрока стартового состава.
Сегодня, 11:18
Руслан Ротань / УАФ
Руслан Ротань / УАФ

В заявке молодежной сборной Украины на предстоящий чемпионат Европы 2023 года произошла вынужденная замена.

Как сообщает официальный сайт УАФ, из-за комбинированного повреждения связок коленного сустава "желто-синим" не поможет хавбкек Александрии Николай Михайленко.

Его место в заявке занял защитник одесского Черноморца Владимир Салюк.

Читай также: Украина на Евро-2023 (U21): состав команды и соперников

Напомним, что свой первый матч чемпионата Европы среди игроков до 21 года сборная Украины проведет уже в среду, 21 июня - соперником подопечных Руслана Ротаня станет сборная Хорватии.

Первый поединок группы В пройдет в Бухаресте. Стартовый свисток встречи запланирован на 19:00 по киевскому времени. Во втором матче квартета сыграют Румыния и Испания.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины U-21 чемпионат европы 2023

Статьи по теме

"Жаль, что не поеду": Забарный объяснил, почему не сыграет на молодежном Евро-2023 "Жаль, что не поеду": Забарный объяснил, почему не сыграет на молодежном Евро-2023
Сборная Украины U-21 не победила Ирландию в рамках подготовки к Евро-2023 Сборная Украины U-21 не победила Ирландию в рамках подготовки к Евро-2023
Трубин: С радостью и честью буду надевать футболку молодежной сборной Трубин: С радостью и честью буду надевать футболку молодежной сборной
Мудрик: Не могу не поехать на молодежный Евро-2023 Мудрик: Не могу не поехать на молодежный Евро-2023
Помочь журналистам

Видео

Украина - Мальта 1:0 видео гола и лучших моментов матча отбора на ЧЕ-2024
Украина - Мальта 1:0 видео гола и лучших моментов матча отбора на ЧЕ-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Костюк обновила личный рекорд
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракеткой мира, Сачко дебютирует в ТОП-200
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Украина11:25
Украина на Евро-2023 (U21): состав команды и соперников
Украина11:18
В заявке сборной Украины U-21 на ЧЕ-2023 произошла вынужденная замена
Бокс10:58
"Дай его мне": Чисора вызвался на бой с Джошуа вместо Уайта
НБА10:55
Крис Пол узнал о своем обмене из Финикса в Вашингтон от сына
Украина10:32
"Жаль, что не поеду": Забарный объяснил, почему не сыграет на молодежном Евро-2023
Другие10:19
Юный украинский картингист снова победил на этапе чемпионата Европы
Олимпийские виды10:15
Медальный зачет Европейских игр 2023
Евро-202409:52
"Не удивлен, что получилась трудная игра": Ребров оценил победу над Мальтой в отборе Евро-2024
Украина09:50
Днепр-1 объявил о кадровых изменениях в составе команды
Европа09:30
Бускетс воссоединится с Месси в Интер Майами
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK