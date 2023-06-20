В заявке сборной Украины U-21 на ЧЕ-2023 произошла вынужденная замена
В заявке молодежной сборной Украины на предстоящий чемпионат Европы 2023 года произошла вынужденная замена.
Как сообщает официальный сайт УАФ, из-за комбинированного повреждения связок коленного сустава "желто-синим" не поможет хавбкек Александрии Николай Михайленко.
Его место в заявке занял защитник одесского Черноморца Владимир Салюк.
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Напомним, что свой первый матч чемпионата Европы среди игроков до 21 года сборная Украины проведет уже в среду, 21 июня - соперником подопечных Руслана Ротаня станет сборная Хорватии.
Первый поединок группы В пройдет в Бухаресте. Стартовый свисток встречи запланирован на 19:00 по киевскому времени. Во втором матче квартета сыграют Румыния и Испания.