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"Ради такого нужно проживать жизнь": Ротань о стартовой игре на чемпионате Европы U-21

Наставник молодежной сборной Украины оценил важность поединка с Хорватией.
Сегодня, 20:32
Руслан Ротань / УАФ
Руслан Ротань / УАФ

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань поделился ожиданиями от матча против хорватской молодежки на чемпионате Европы.

По словам специалиста, команда будет волноваться, однако нужно показать отличную игру.

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"Прежде всего, ожидание, чувство, когда есть волнение, радость в душе. Ради таких форумов нужно проживать жизнь, играть в футбол и получать удовольствие.

Завтрашняя игра будет волнующей, но мы проделали большой путь, чтобы попасть на этот турнир, показать, что мы будем отдавать за победу все силы, все умения.

Сейчас у хорватов есть Бельйо, который вернулся из первой сборной и является их ключевым игроком, нападающий Шимич, достаточно настойчивый и боевой игрок. В среднем звене лидер Батурина, также сильное звено – вратарь, уверенно играющий на своей позиции.

В команде достаточно лидеров, футболистов, которые могут повести за собой, игроков высокого уровня, претендующих на то, чтобы стать звездами", - сказал Ротань.

Матч Украина – Хорватия состоится 21 июня. Начало встречи в 19.00.

Ранее сообщалось, что в заявке сборной Украины U-21 на ЧЕ-2023 произошла вынужденная замена.

Источник: УАФ

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