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Трубин объяснил, почему решил отправиться на чемпионат Европы U-21

Вратарь украинской сборной хочет выступить на международном турнире.
Сегодня, 20:51
Анатолий Трубин / УАФ
Анатолий Трубин / УАФ

Голкипер национальной сборной Украины Анатолий Трубин высказался о своем решение отправится в молодежную сборную на чемпионат Европы.

По словам игрока, у него насыщенный график, однако он хочет помочь стране на международном турнире.

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"Теперь мы с ребятами едем в Австрию, откуда летим в Бухарест в расположение молодежной сборной.

Это трудно. Я помню такой график только однажды, когда играл против Шотландии. Затем через день была встреча команды U-21 со Словакией. Конечно, это очень тяжело, и так не должно быть, но все ребята, которые хотят ехать на молодежное Евро из расположения национальной команды, все прекрасно осознают. Да, сезон длинный и тяжелый, но мы хотим помочь стране", - отметил Трубин.

Напомним, молодежная сборная Украины стартует на Евро-2023 (U-21) поединком против Хорватии, который состоится 21 июня. Начало встречи в 19.00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что в заявке сборной Украины U-21 на ЧЕ-2023 произошла вынужденная замена.

Источник: УАФ

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