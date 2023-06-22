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Мудрик и Забарный попали в обновленный список спортсменов, не вернувшихся из-за границы

Минспорта внесло правки в список нарушителей.
Сегодня, 11:08
Михаил Мудрик / УАФ
Михаил Мудрик / УАФ

Министерство молодежи и спорта Украины обновило список лиц, нарушивших взятые обязательства по срокам возвращения на территорию Украины по окончании спортивного мероприятия.

В обновленном списке оказались игроки сборной Украины по футболу Михаил Мудрик и Илья Забарный. Оба игрока перебрались в АПЛ в зимнее трансферное окно: Михаил выступает за Челси, а Илья - за Борнмут.

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Отметим, что Виктора Цыганкова, который зимой стал игроком Жироны, нет в списке. Ранее была информация о том, что он основал благотворительный фонд и выехал из Украины через систему Шлях.

Ранее сообщалось, что Украина успешно стартовала на молодежном Евро-2023, победив Хорватию.


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