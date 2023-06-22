iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Дебютант УПЛ объявил о подписании бывшего игрока Динамо Киев

Артем Шабанов пополнил состав Полесья.
Сегодня, 12:36
Артем Шабанов / ФК Полесье
Артем Шабанов / ФК Полесье

Защитник Артем Шабанов официально перешел в Полесье.

Стороны заключили контракт на 2 года.

Напомним, что 31-летний игрок выступал за Волынь, донецкий Олимпик и киевское Динамо. В Европе Шабанов играл за польскую Легию и венгерский Фехервар.

Читай также: Львов не заявился на сезон, пять клубов исключены из ПФЛ: состав участников Первой и Второй лиг Украины

В составе киевлян Артем дважды становился обладателем Суперкубка Украины (2018/2019), завоевывал Кубок Украины в сезоне-2019/20, а в 2021 году вместе ФК Легия выиграл национальный чемпионат Польши.

Последним клубом Шабанова был Фехервар. В минувшем сезоне он провел 11 матчей за команду.

Ранее сообщалось, что Динамо объявило о возвращении из аренды в Заре двоих полузащитников

 


Статьи по теме

Виейра сыграет в благотворительном матче в поддержку Украины Виейра сыграет в благотворительном матче в поддержку Украины
Европейские игры-2023: Все медали украинцев Европейские игры-2023: Все медали украинцев
Манчестер Сити хочет перехватить трансферную цель Арсенала Манчестер Сити хочет перехватить трансферную цель Арсенала
Медальный зачет Европейских игр 2023: разыграны первые медали турнира Медальный зачет Европейских игр 2023: разыграны первые медали турнира
Помочь журналистам

Видео

Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21
Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Костюк обновила личный рекорд
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракеткой мира, Сачко дебютирует в ТОП-200
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Украина14:50
Виейра сыграет в благотворительном матче в поддержку Украины
Олимпийские виды14:25
Европейские игры-2023: Все медали украинцев
Европа14:20
Манчестер Сити хочет перехватить трансферную цель Арсенала
Олимпийские виды13:53
Медальный зачет Европейских игр 2023: разыграны первые медали турнира
Украина13:51
Известный футбольный комментатор остался без квартиры после взрыва в Киеве
Другие13:50
Календарь спортивных событий на 2023 год
Олимпийские виды13:42
Карате на Европейских играх: Терлюга вышла в полуфинал, Кривая - вылетела
Европа13:30
Реал объявил о продлении контракт с защитником
Европа13:22
Прощай, Европа: Хавбек Ман Сити переходит в клуб из Саудовской Аравии
Бокс13:10
Шелестюк провел спарринг с Камбососом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK