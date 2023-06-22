Дебютант УПЛ объявил о подписании бывшего игрока Динамо Киев
Артем Шабанов пополнил состав Полесья.
Защитник Артем Шабанов официально перешел в Полесье.
Стороны заключили контракт на 2 года.
Напомним, что 31-летний игрок выступал за Волынь, донецкий Олимпик и киевское Динамо. В Европе Шабанов играл за польскую Легию и венгерский Фехервар.
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В составе киевлян Артем дважды становился обладателем Суперкубка Украины (2018/2019), завоевывал Кубок Украины в сезоне-2019/20, а в 2021 году вместе ФК Легия выиграл национальный чемпионат Польши.
Последним клубом Шабанова был Фехервар. В минувшем сезоне он провел 11 матчей за команду.
Ранее сообщалось, что Динамо объявило о возвращении из аренды в Заре двоих полузащитников