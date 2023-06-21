Львов не заявился на сезон, пять клубов исключены из ПФЛ: состав участников Первой и Второй лиг Украины

Металлист и Ингулец теперь будут выступать в Первой лиге / УПЛ

Профессиональная футбольная лига Украины утвердила состав участников Первой и Второй лиг на сезон-2023/2024.

Пять клубов были исключены из состава ПФЛ, поскольку не подали заявки на продление временной приостановки участия в следующем сезоне. Это Никополь, Днепр Черкассы, Олимпик, Волчанск и Волынь.

В Первой лиге выступят 20 клубов, разделенных на две равных группы.

Состав участников второго дивизиона пополнили Ингулец и Металлист, вылетевшие из Премьер-лиги. ФК Львов, также покинувший элиту, на старт не выйдет. Также с чемпионата снялся Скорук (Томаковка). Решение о приостановке выступлений клуб объяснил последствиями подрыва россиянами Каховской ГЭС. Ужгород, Краматорск, Львов, ВПК-Агро приостановили участие в Первой лиге на сезон-2023/24 без лишения членства в ПФЛ. Из второй Лиги поднялись Нива (Бузова) и Хуст.

После первого этапа чемпионата команды, занявшие места с первого по пятое в группах А и Б сформируют Чемпионскую группу, разыграв путевки в УПЛ. Команды, занявшие шестое-десятое места сформируют группу Выбывание за право остаться в дивизионе.

Два первых места напрямую выйдут в УПЛ. Команды, занявшие третье-четвертое места, сыграют с 13-14 командами УПЛ.

Первая лига

Группа А

Агробизнес

Буковина

Эпицентр

Карпаты

Металлист

Нива Тернополь

Нива Бузова

Подолье

Прикарпатье

Хуст

Группа Б

Виктория

Горняк-Спорт

Диназ

Ингулец

Кремень

Мариуполь

Металлург Запорожье

Полтава

Левый Берег

Чернигов

Во второй лиге выступят 13 клубов, которые сыграют в рамках одной группы.

АФСК Киев, Балканы, Карпаты Галич, Любомир Ставище, Николаев, Сумы, Мункач, Кристалл, Энергия и Таврия"приостановили участие во Второй лиге на сезон-2023/24 без лишения членства в ПФЛ.

Вторая лига

Васт

Дружба

Звягель

Кремень-2

Кудровка

Локомотив Киев

Металлург-2 Запорожье

Нива Винница

Реал Фарма

Скала 1911

Тростянец

Чайка

ЮКСА

Напомним, ранее также была названа дата старта нового сезона украинской Премьер-лиги.

Источник: ПФЛ