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Львов не заявился на сезон, пять клубов исключены из ПФЛ: состав участников Первой и Второй лиг Украины

Матчи второго дивизиона стартуют 28 июля, а третьего - 6 августа.
Сегодня, 17:50
Металлист и Ингулец теперь будут выступать в Первой лиге / УПЛ
Металлист и Ингулец теперь будут выступать в Первой лиге / УПЛ

Профессиональная футбольная лига Украины утвердила состав участников Первой и Второй лиг на сезон-2023/2024.

Пять клубов были исключены из состава ПФЛ, поскольку не подали заявки на продление временной приостановки участия в следующем сезоне. Это Никополь, Днепр Черкассы, Олимпик, Волчанск и Волынь.

В Первой лиге выступят 20 клубов, разделенных на две равных группы.

Состав участников второго дивизиона пополнили Ингулец и Металлист, вылетевшие из Премьер-лиги. ФК Львов, также покинувший элиту, на старт не выйдет. Также с чемпионата снялся Скорук (Томаковка). Решение о приостановке выступлений клуб объяснил последствиями подрыва россиянами Каховской ГЭС. Ужгород, Краматорск, Львов, ВПК-Агро приостановили участие в Первой лиге на сезон-2023/24 без лишения членства в ПФЛ. Из второй Лиги поднялись Нива (Бузова) и Хуст.

После первого этапа чемпионата команды, занявшие места с первого по пятое в группах А и Б сформируют Чемпионскую группу, разыграв путевки в УПЛ. Команды, занявшие шестое-десятое места сформируют группу Выбывание за право остаться в дивизионе.

Два первых места напрямую выйдут в УПЛ. Команды, занявшие третье-четвертое места, сыграют с 13-14 командами УПЛ.

Первая лига

Группа А

  • Агробизнес
  • Буковина
  • Эпицентр
  • Карпаты
  • Металлист
  • Нива Тернополь
  • Нива Бузова
  • Подолье
  • Прикарпатье
  • Хуст

Группа Б

  • Виктория
  • Горняк-Спорт
  • Диназ
  • Ингулец
  • Кремень
  • Мариуполь
  • Металлург Запорожье
  • Полтава
  • Левый Берег
  • Чернигов

Во второй лиге выступят 13 клубов, которые сыграют в рамках одной группы.

АФСК Киев, Балканы, Карпаты Галич, Любомир Ставище, Николаев, Сумы, Мункач, Кристалл, Энергия и Таврия"приостановили участие во Второй лиге на сезон-2023/24 без лишения членства в ПФЛ.

Вторая лига

  • Васт
  • Дружба
  • Звягель
  • Кремень-2
  • Кудровка
  • Локомотив Киев
  • Металлург-2 Запорожье
  • Нива Винница
  • Реал Фарма
  • Скала 1911
  • Тростянец
  • Чайка
  • ЮКСА

Напомним, ранее также была названа дата старта нового сезона украинской Премьер-лиги.

Источник: ПФЛ

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