Львов не заявился на сезон, пять клубов исключены из ПФЛ: состав участников Первой и Второй лиг Украины
Профессиональная футбольная лига Украины утвердила состав участников Первой и Второй лиг на сезон-2023/2024.
Пять клубов были исключены из состава ПФЛ, поскольку не подали заявки на продление временной приостановки участия в следующем сезоне. Это Никополь, Днепр Черкассы, Олимпик, Волчанск и Волынь.
В Первой лиге выступят 20 клубов, разделенных на две равных группы.
Состав участников второго дивизиона пополнили Ингулец и Металлист, вылетевшие из Премьер-лиги. ФК Львов, также покинувший элиту, на старт не выйдет. Также с чемпионата снялся Скорук (Томаковка). Решение о приостановке выступлений клуб объяснил последствиями подрыва россиянами Каховской ГЭС. Ужгород, Краматорск, Львов, ВПК-Агро приостановили участие в Первой лиге на сезон-2023/24 без лишения членства в ПФЛ. Из второй Лиги поднялись Нива (Бузова) и Хуст.
После первого этапа чемпионата команды, занявшие места с первого по пятое в группах А и Б сформируют Чемпионскую группу, разыграв путевки в УПЛ. Команды, занявшие шестое-десятое места сформируют группу Выбывание за право остаться в дивизионе.
Два первых места напрямую выйдут в УПЛ. Команды, занявшие третье-четвертое места, сыграют с 13-14 командами УПЛ.
Первая лига
Группа А
- Агробизнес
- Буковина
- Эпицентр
- Карпаты
- Металлист
- Нива Тернополь
- Нива Бузова
- Подолье
- Прикарпатье
- Хуст
Группа Б
- Виктория
- Горняк-Спорт
- Диназ
- Ингулец
- Кремень
- Мариуполь
- Металлург Запорожье
- Полтава
- Левый Берег
- Чернигов
Во второй лиге выступят 13 клубов, которые сыграют в рамках одной группы.
АФСК Киев, Балканы, Карпаты Галич, Любомир Ставище, Николаев, Сумы, Мункач, Кристалл, Энергия и Таврия"приостановили участие во Второй лиге на сезон-2023/24 без лишения членства в ПФЛ.
Вторая лига
- Васт
- Дружба
- Звягель
- Кремень-2
- Кудровка
- Локомотив Киев
- Металлург-2 Запорожье
- Нива Винница
- Реал Фарма
- Скала 1911
- Тростянец
- Чайка
- ЮКСА
Напомним, ранее также была названа дата старта нового сезона украинской Премьер-лиги.
Источник: ПФЛ