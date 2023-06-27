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Суркис - о возвращении Ярмоленко: Сильное решение сильного игрока в трудные времена

Президент Динамо поприветствовал решение игрока вернуться в Украину.
Сегодня, 18:45
Игорь Суркис / ФК Динамо Киев
Игорь Суркис / ФК Динамо Киев

Андрей Ярмоленко спустя шесть лет вернулся в киевское Динамо - вингер сборной Украины подписал с "бело-синими" двухлетний контракт.

Президент столичного клуба Игорь Суркис заявил, что они в первую очередь руководствовались спортивной составляющей трансфера, а не ностальгией.

"Прежде всего хочу отметить, что мы руководствовались спортивной составляющей данного трансфера. В прошлом сезоне команде не хватало качества игры и опыта в атаке, а Андрей, безусловно, футболист очень высокого уровня с огромным опытом выступлений в разных турнирах".

"Ярмоленко отлично знает, как все устроено в нашем клубе, ему не понадобится время на адаптацию. Мы надеемся, что опыт и уровень игры Андрея помогут Динамо сделать шаг вперед, и команда выступит гораздо лучше, чем в прошлом сезоне".

Источник: Getty Images

Суркис также рассказал, что Мирча Луческу хотел оформить трансфер Ярмоленко еще прошлой зимой

"Главный тренер Динамо Мирча Луческу был одним из инициаторов возвращения Андрея домой и хотел, чтобы этот трансфер был осуществлен еще прошлой зимой. По независимым от нас обстоятельствам, подписание договора с Ярмоленко пришлось отложить до лета. Уверен, что с Андреем мы достигли бы гораздо большего во второй части прошлого сезона".

"Но теперь все в наших руках тренерский штаб получил одного из лучших украинских футболистов, которые своей игрой и опытом могут помочь вывести команду на новый качественный уровень".

"Также не будем забывать, что у Динамо много молодых талантливых игроков, которые смогут быстрее прогрессировать, когда рядом с ними будет тренироваться и играть такой мастер. Это также было одним из факторов возвращения Андрея в Киев".

Источник: Getty Images

Президент Динамо также поблагодарил игрока за то, что тот решил вернуться в Украину.

"От себя лично хочу поблагодарить Ярмоленко за то, что он возвращается в родную страну при таких обстоятельствах. Это сильное решение сильного игрока в непростые для нас все времена".

"Спасибо ВСУ за возможность проводить чемпионат Украины, благодарю всех, кто помогает нашей стране в этой страшной войне. Уверен, что Украина победит на фронте, а наш футбол сможет прогрессировать и развиваться".

Ранее Игорь Суркис заявил, что не станет удерживать Виталия Буяльского, если хавбек захочет покинуть команду.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Игорь Суркис Андрей Ярмоленко

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