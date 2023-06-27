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"Не буду удерживать": Президент Динамо сделал заявление о будущем Буяльского

Полузащитник киевской команды изъявил желание поиграть за границей.
Сегодня, 14:55
Виталий Буяльский / Getty Images
Виталий Буяльский / Getty Images

Президент Динамо Игорь Суркис высказался о будущем полузащитника киевской команды Виталия Буяльского.

По словам главы "бело-синих", 30-летний хавбек изъявил желание попробовать свои силы за границей и клуб отпустит игрока, если получит выгодное предложение.

"Не ставил Виталию никаких ультиматумов. Он порядочный парень. Откровенно поделился со мной и с главным тренером желанием поиграть за границей.

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Пообещал ему, что не буду удерживать, если клуб получит хорошее предложение. Но пока его нет, Буяльский остается игроком Динамо и уезжает на сборы. У нас есть понимание, что это очень влиятельный для команды игрок", - сказал Суркис в комментарии ТаТоТаке.

В минувшем сезоне Буяльский провел в составе Динамо во всех турнирах 39 матчей, в которых отличился 13 голами и десятью результативными передачами.

Отметим, также Суркис сообщил, что нападающий Динамо Артем Беседин получит статус свободного агента.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы Динамо Киев Игорь Суркис Виталий Буяльский

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