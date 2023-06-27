Суркис объявил об уходе Беседина из Динамо

Президент Динамо Игорь Суркис высказался о будущем форвардов Артема Беседина и Владислава Супряги.

"Артем Беседин пришел ко мне на костылях – он лечится после тяжелой травмы. Мы поговорили и, несмотря на долгосрочный контракт с Динамо, договорились о том, что он получит статус свободного агента. Желаю ему удачи!

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Владислава Супряги не будет в списках тех, кто едет на сборы. Он возобновляется после операции. Ему нужно еще 3-4 месяца", – заявил Суркис в интервью ТаТоТаке.

Напомним, вторую половину сезона Беседин в аренде в Омонии. В свою очередь Супряга не провел ни одного матча в рамках кампании-2022/23.