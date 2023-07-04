Новичок УПЛ креативно представил свое последнее приобретение
Черкасский ЛНЗ подписал Петра Стасюка.
ЛНЗ Черкассы сделали очередное приобретение под УПЛ.
Как сообщает пресс-служба клуба, новичок украинского элитного дивизиона подписал Петра Стасюка.
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ЛНЗ довольно креативно подошел к объявлению трансфера. По сюжету видео космический корабль "угоняет" Стасюка из Азербайджана.
Последним клубом Петра был Сабаил из Баку.