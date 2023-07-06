Вы понимаете какую легенду вы подписали? Украинские фанаты рассказали казахам о Беседине

В комментарии под постом о трансфере Беседина пришли украинские фанаты.

Казахстанский клуб Ордабасы в своем Instagram объявил о подписание форварда Динамо Киев Артема Беседина.

Украинские любители футбола сразу же пришли в комментарии под этот пост, чтобы рассказать казахстанским коллегам об их новичке.

vlad_kenyiz: Вы понимаете какую легенду вы подписали?

cumerunec: фанаты ордабаса, примите мои соболезнования

vitalikbrunarskij: Беседин – один из самых талантливых игроков в истории Украины, если бы не травмы… В свое время им интересовались Эвертон, Ньюкасл, Порту и Бенфика

paulinh0_98: Да, в свое время на евро благодаря ему Шведов обыграли, если бы не травма может Довбик и не вышел бы)

Следует отметить, что казахстанские болельщики не очень довольны подписанием, ведь у них и без того "нападавшие не забивали голы".

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