Беседин перебрался в клуб из Казахстана
Бывший форвард Динамо продолжит карьеру в Ордабасе.
Нападающий Артем Беседин отныне будет представлять Ордабасы из Казахстана, сообщает пресс-служба клуба.
Об условиях контракта между бывшим форвардом сборной Украины и его новым клубом пока не сообщается.
Напомним, что нынешним летом Артем и киевское Динамо приняли решение остановить сотрудничество и Беседин получил статус свободного агента.
На счету нападающего 19 матчей и 2 гола в составе национальной сборной Украины, прошлый сезон он провел в аренде за кипрскую Оммонию.