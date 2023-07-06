Беседин перебрался в клуб из Казахстана

Нападающий Артем Беседин отныне будет представлять Ордабасы из Казахстана, сообщает пресс-служба клуба.

Об условиях контракта между бывшим форвардом сборной Украины и его новым клубом пока не сообщается.

Напомним, что нынешним летом Артем и киевское Динамо приняли решение остановить сотрудничество и Беседин получил статус свободного агента.

На счету нападающего 19 матчей и 2 гола в составе национальной сборной Украины, прошлый сезон он провел в аренде за кипрскую Оммонию.