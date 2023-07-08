Заря - Сталь: онлайн трансляция товарищеского матча
На ISPORT.ua доступна онлайн-трансляция первого контрольного поединка луганского клуба.
8 июля луганская Заря проведет первій контрльній поединок против мелецкой Стали. Стартовый свисток запланирован на 16:00 по киевскому времени.
Это будет первый матч Ненада Лалатовича в качестве главного тренера луганского клуба.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Заря - Сталь
Онлайн-трансляция будет доступна в этой новости с 15:55
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