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Заря - Сталь: онлайн трансляция товарищеского матча

На ISPORT.ua доступна онлайн-трансляция первого контрольного поединка луганского клуба.
Сегодня, 10:31
Заря / zarya-lugansk.com
Заря / zarya-lugansk.com

8 июля луганская Заря проведет первій контрльній поединок против мелецкой Стали. Стартовый свисток запланирован на 16:00 по киевскому времени.

Это будет первый матч Ненада Лалатовича в качестве главного тренера луганского клуба.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Заря - Сталь

Онлайн-трансляция будет доступна в этой новости с 15:55

Напомним, что на нашем сайте также доступна онлайн трансляция матча АЗ - Шахтер.

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