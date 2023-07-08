Заря - Сталь: онлайн трансляция товарищеского матча

8 июля луганская Заря проведет первій контрльній поединок против мелецкой Стали. Стартовый свисток запланирован на 16:00 по киевскому времени.

Это будет первый матч Ненада Лалатовича в качестве главного тренера луганского клуба.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Заря - Сталь

Онлайн-трансляция будет доступна в этой новости с 15:55

Напомним, что на нашем сайте также доступна онлайн трансляция матча АЗ - Шахтер.