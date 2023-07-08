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Эквадорец Кастилло попал в стартовый состав Шахтера на первый матч ван Леувена

Определились имена футболистов "оранжево-черных", которые начнут поединок против АЗ с первых минут.
Сегодня, 14:57
Дэнил Кастилло / ФК Шахтер Донецк
Дэнил Кастилло / ФК Шахтер Донецк

В субботу, 8 июля, донецкий Шахтер в рамках товарищеского матча встретитсся с нидерландским АЗ.

Главный тренер "горняков" Патрик ван Леувен, для которого поединок против соотечественников станет первым у руля донецкого коллектива, определился со стартовым составом.

Так, с первых минут на поле появится 19-летний эквадорец Дэнил Кастилло, о чьем трансфере в Шахтер было объявлено еще весной.

Также, ожидаемо, в заявке нет представителей молодежной сборной Украины, которые получили отдых поле выступлений на чемпионате Европы-2023.

Шахтер: Твардовский - Конопля, Бондарь, Ракицкий, Корниенко - Кастилло, Назарина, Топалов, Глущенко, Зубков - Келси.

Запасные: Демченко, Фарина, Козик, Пушкарев, Пузанков, Цуканов, Удод, Янович.

Напомним, что на ISPORT будет доступна онлайн трансляция данного поединка.

Стартовый свисток матча АЗ - Шахтер запланирован на 15:30 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Шахтер Донецк АЗ Алкмар Патрик ван Леувен

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