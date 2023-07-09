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Футбол

УАФ осудила клубы, принявшие участие в турнире на болотах

Росия использует футбол в качестве пропаганды.
Вчера, 21:53
УАФ / uaf.com.ua
УАФ / uaf.com.ua

Украинская ассоциация футбола осудила Нефтчи, Црвену Звезду и Фенербахче за то, что те приняли участие в турнире в росии.

УАФ подчеркнула, что РФС и росийские клубы ни разу не выступали против войны, а следовательно поддерживают ее. Также, платя налоги, клубы спонсируют терроризм.

"Украинская ассоциация футбола неоднократно обращалась к УЕФА, ФИФА, всем нашим партнерам из футбольного сообщества Европы и мира о недопущении участия в футбольных соревнованиях с участием российских команд, в том числе - на территории росии, а также визитов в росию и участия в любых мероприятиях с участием представителей рфс или футбольного сообщества росии в целом.

Потому что любое сотрудничество с футбольной росией и визиты на территорию страны-террориста помогают ей отвлекать внимание от геноцида против Украины.

Помогают отвлекать внимание международного сообщества от десятков тысяч невинных жертв, среди которых много детей, от масштабных разрушений по всей Украине, от миллионов разрушенных судеб - преступлений, которые не имеют срока давности и за которые должно отвечать как преступное руководство росии, так и все, кто имеет отношение к наполнению бюджета страны-террориста", - говорится в официальном заявлении УАФ.

Ранее, напомним, Ненад Лалатович также поддержал Украину.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уаф

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