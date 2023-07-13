Шахтер - АЕК: видео онлайн-трансляция товарищеского матча 13.07.2023

В четверг, 13 июля, донецкий Шахтер сыграет второй товарищеский матч в рамках предсезонной подготовки.

Соперником "горняков" станет АЕК из Греции.

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Стартовый свисток запланирован на 18:00 по киевскому времени.

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Онлайн-трансляция будет доступна в этой новости с 18:00

Ранее сообщалось, что Шахтер и АЗ в первом матче ван Леувена не выявили победителя.