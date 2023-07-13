iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Шахтер - АЕК: видео онлайн-трансляция товарищеского матча 13.07.2023

На ISPORT.ua доступна онлайн-трансляция контрольного поединка действующего чемпиона Украины.
Сегодня, 12:43
Шахтер / ФК Шахтер Донецк
Шахтер / ФК Шахтер Донецк

В четверг, 13 июля, донецкий Шахтер сыграет второй товарищеский матч в рамках предсезонной подготовки.

Соперником "горняков" станет АЕК из Греции.

Читай также: Тоттенхэм объявил о подписании легионера Шахтера

Стартовый свисток запланирован на 18:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Шахтер - АЕК

Онлайн-трансляция будет доступна в этой новости с 18:00

Ранее сообщалось, что Шахтер и АЗ в первом матче ван Леувена не выявили победителя.


Статьи по теме

Винисиус назвал причины, по которым подвергается расизму Винисиус назвал причины, по которым подвергается расизму
Клуб из Саудовской Аравии подготовил предложение по основному хавбеку Ливерпуля Клуб из Саудовской Аравии подготовил предложение по основному хавбеку Ливерпуля
Ливерпуль повесил ценник на Хендерсона Ливерпуль повесил ценник на Хендерсона
Экс-звезда Тоттенхэма сделал шокирующее признание об ужасном детстве и лечении от зависимостей Экс-звезда Тоттенхэма сделал шокирующее признание об ужасном детстве и лечении от зависимостей
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Янг Бойз 3:3 видео голов и лучших моментов товарищеского матча
Динамо - Янг Бойз 3:3 видео голов и лучших моментов товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Европа15:50
Винисиус назвал причины, по которым подвергается расизму
Другие страны15:41
Клуб из Саудовской Аравии подготовил предложение по основному хавбеку Ливерпуля
Европа15:22
Ливерпуль повесил ценник на Хендерсона
Европа15:00
Экс-звезда Тоттенхэма сделал шокирующее признание об ужасном детстве и лечении от зависимостей
Теннис14:49
Свитолина сыграет с Вондроушевой в полуфинале Уимблдона
Бокс14:30
Александр Усик - Даниэль Дюбуа: онлайн-трансляция пресс-конференции
Теннис14:25
Свитолина - Вондроушова: онлайн-трансляция полуфинала Уимблдона
Украина14:07
Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей
Европа13:58
Конкурент для Миколенко: Эвертон объявил о подписании легенды Манчестер Юнайтед
Европа13:30
Новое трио: Звездные игроки Реала похвастались своей готовностью, проведя совместную тренировку
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK