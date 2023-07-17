УАФ потребовала от УЕФА и ФИФА наказать рфс за включение крымских клубов в чемпионат россии

Украинская ассоциация футбола обратилась в УЕФА и ФИФА с официальным письмом, в котором попросила отреагировать на незаконное включение крымских клубов Севастополь и Рубин Ялта в чемпионат россии.

"Мы уже несколько раз обращались к ФИФА и УЕФА по поводу попыток руководства российского футбола включить украинские клубы для участия в российских внутренних чемпионатах. Обращаемся к вам снова по поводу этого вопроса с просьбой рассмотреть и принять меры по устранению еще одного нарушения россией всех существующих правил и норм.

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В наших официальных письмах №635 от 01.07.2023 и №741 от 22.06.2023 мы обратили ваше внимание на информацию из открытых источников о том, что ФК Севастополь и ФК Рубин Ялта из временно оккупированного Крыма получили сертификаты на участие во второй лиге россии (третий национальный дивизион). Разрешение на проведение такого действия фактически демонстрирует пренебрежение к позиции и предыдущим решениям ФИФА и УЕФА (в 2014 году УЕФА предоставил Крыму особый статус).

Несмотря на многочисленные обращения УАФ в ФИФА и УЕФА на этот счет, 16.07.2023 ФК Севастополь и ФК Рубин Ялта провели свои первые матчи во втором российском дивизионе. Мы расцениваем такие действия, как грубое нарушение уставов ФИФА и УЕФА и решение УЕФА об особом статусе крымского футбола. В свете вышеупомянутого УАФ вновь обращается в ФИФА и УЕФА с просьбой рассмотреть возможность исключения рфс из членства в ФИФА и УЕФА из-за доказанного несоответствия требованиям уставов руководящих органов мира и Европы и ценностям всемирной футбольной семьи", - говорится в письме УАФ в адрес УЕФА и ФИФА.

Ранее сообщалось, что игроки росийского клуба чуть не попали под атаку на Крымский мост.