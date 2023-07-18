Динамо представило новую форму на следующий сезон

Киевский клуб показал, в какой экипировке будет играть ближайший год.

Киевское Динамо официально презентовала свою новую форму на следующий сезон-2023/24.

Украинский клуб опубликовал видео, в котором представлены все три комплекты формы - домашний, выездной и третий.

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Экипировка выполнена в белом, синем и желтом цвете.

В презентации приняли участие игроки Николай Шапаренко и Денис Попов.

Комплекты создала компания New Balance, с которой Динамо сотрудничает с 2018 года.

Ранее сообщалось, что Мудрик принял участие в представлении новой формы Челси.