Динамо представило новую форму на следующий сезон
Киевский клуб показал, в какой экипировке будет играть ближайший год.
Киевское Динамо официально презентовала свою новую форму на следующий сезон-2023/24.
Украинский клуб опубликовал видео, в котором представлены все три комплекты формы - домашний, выездной и третий.
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Экипировка выполнена в белом, синем и желтом цвете.
В презентации приняли участие игроки Николай Шапаренко и Денис Попов.
Комплекты создала компания New Balance, с которой Динамо сотрудничает с 2018 года.
Ранее сообщалось, что Мудрик принял участие в представлении новой формы Челси.