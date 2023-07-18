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Шахтер - Аякс: видео онлайн-трансляция товарищеского матча 13.07.2023

На ISPORT.ua доступна онлайн-трансляция контрольного поединка действующего чемпиона Украины.
Сегодня, 14:30
Футболисты Шахтера / ФК Шахтер Донецк
Футболисты Шахтера / ФК Шахтер Донецк

Во вторник, 18 июля, донецкий Шахтер сыграет третий товарищеский матч в рамках предсезонной подготовки.

Соперником "горняков" станет Аякс из Нидерландов.

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Стартовый свисток запланирован на 15:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Шахтер - Аякс

Онлайн-трансляция будет доступна в этой новости с 15:00

Ранее сообщалось, что Шахтер уступил в товарищеском матче с разницей в пять мячей.


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