Шахтер - Аякс: видео онлайн-трансляция товарищеского матча 13.07.2023

Во вторник, 18 июля, донецкий Шахтер сыграет третий товарищеский матч в рамках предсезонной подготовки.

Соперником "горняков" станет Аякс из Нидерландов.

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Стартовый свисток запланирован на 15:00 по киевскому времени.

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Онлайн-трансляция будет доступна в этой новости с 15:00

Ранее сообщалось, что Шахтер уступил в товарищеском матче с разницей в пять мячей.