Шахтер - Аякс: видео онлайн-трансляция товарищеского матча 13.07.2023
На ISPORT.ua доступна онлайн-трансляция контрольного поединка действующего чемпиона Украины.
Во вторник, 18 июля, донецкий Шахтер сыграет третий товарищеский матч в рамках предсезонной подготовки.
Соперником "горняков" станет Аякс из Нидерландов.
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Стартовый свисток запланирован на 15:00 по киевскому времени.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Шахтер - Аякс
Онлайн-трансляция будет доступна в этой новости с 15:00
Ранее сообщалось, что Шахтер уступил в товарищеском матче с разницей в пять мячей.