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Защитники Украины передали привет болельщикам зенита

Парни на передовой не теряют боевого духа.
Сегодня, 15:29
Вооруженные силы Украины / zsu.gov.ua
Вооруженные силы Украины / zsu.gov.ua

Бойцы ВСУ передали горячий привет всем поклонникам росийского зенита.

После взятия очередных укреплений противника наши парни нашли фанатский шарфик питерского зенита, и записали ролик с приветствием от фанатов киевского Динамо.

"Привет от фанатов Динамо Киев. Горит... Команда из финской лужи, с болот, короче. Как говорят, кто болеет за зенит, у того не стоит", - прокомментировали сожжение шарфа наши воины.

Напомним, на нашем сайте доступна прямая трансляция товарищеского матча Шахтер - Аякс.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев

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