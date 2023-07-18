Защитники Украины передали привет болельщикам зенита

Парни на передовой не теряют боевого духа.

Бойцы ВСУ передали горячий привет всем поклонникам росийского зенита.

После взятия очередных укреплений противника наши парни нашли фанатский шарфик питерского зенита, и записали ролик с приветствием от фанатов киевского Динамо.

"Привет от фанатов Динамо Киев. Горит... Команда из финской лужи, с болот, короче. Как говорят, кто болеет за зенит, у того не стоит", - прокомментировали сожжение шарфа наши воины.

Напомним, на нашем сайте доступна прямая трансляция товарищеского матча Шахтер - Аякс.

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