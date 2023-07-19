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УЕФА отреагировал на участие крымских клубов в чемпионате россии

Организация оценивает происходящею ситуацию.
Сегодня, 10:33
УЕФА / Getty Images
УЕФА / Getty Images

В УЕФА отреагировали на дебютные матчи крымских клубов Севастополя» и ялтинского Рубина в дивизионе Б Второй лиги россии.

В организации заявили, что они находятся в контакте с УАФ и рфс.

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"Сейчас мы оцениваем ситуацию, особенно в свете решения 2014 года о запрете крымским клубам участвовать в соревнованиях под эгидой РФС и создании в Крыму «особой зоны» до дальнейшего уведомления.

Мы находимся в контакте с РФС и Украинской ассоциацией футбола", - передает заявление организации тасс.

Напомним, УАФ потребовала от УЕФА и ФИФА наказать рфс за включение крымских клубов в чемпионат россии.


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