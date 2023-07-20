"Мальчик или девочка?": Жена Зинченко поделилась милыми фотографиями своей беременности
Влада провела фотосессию в нежном образе.
Футболист сборной Украины и Арсенала Александр Зинченко вскоре во второй раз станет отцом.
Возлюбленная украинского игрока Влада в Instagram опубликовала фотографии своей беременности.
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Девушка в милом образе порадовала подписчиков милыми снимками.
"Ваш прогноз. Мальчик или девочка?", - написала Влада.
Ранее сообщалось, что новичок Тоттенхэма стал жертвой насмешек фанатов-идиотов из-за фото с новорожденными детьми.
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