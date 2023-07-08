Новичок Тоттенхэма стал жертвой насмешек фанатов-идиотов из-за фото с новорожденными детьми

Видимо, те, кто писал насмешливые комментарии, не знают, что такое быть отцом.

В воскресенье, 2 июля, полузащитник Тоттенхэма Джеймс Мэддисон и его подруга-модель Кеннеди Алекса объявили о рождении двух девочек - Делайла и Роуз пополнили семью футболиста.

Мэддисон объявил об этом в социальных сетях, сфотографировавшись топлес с новорожденными. На снимке можно заметить, как он держит младенцев на руках.

Delilah & Rome Maddison 02/07/23 🤍🥹 pic.twitter.com/50tQsduwD3 — James Maddison (@Madders10) July 4, 2023

Хотя многие поклонники поздравляли пару, некоторые жестоко насмехались над тем, как 26-летний англичанин был изображен на фото, сообщает The Sun.

Один написал: "Почему он позирует так, как будто он их родил?". Другой резко добавил: "Снял футболку, словно только что родил".

Третий также прокомментировал: "Отцы, фотографирующие новорожденных топлес, всегда будут для меня забавными". Еще один спросил: "Какого хр*на он снял футболку?".

Однако есть веская причина, по которой Мэддисон был на снимке без футболки.

Национальная служба здравоохранения рекомендует родителям контактировать с новорожденными по принципу "кожа к коже", особенно в первые несколько дней.

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Согласно их советам, эта практика помогает детям оставаться в тепле и спокойствии, а также стабилизировать дыхание. Это также рассматривается как опыт связи для родителей и их детей.

Напомним, что недавно Джеймс Мэддисон стал игроком "шпор", перейдя из Лестера за 40 миллионов фунтов.