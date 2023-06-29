Неловкая ситуация: Новичок Тоттенхэма удалил гневные посты из соцсетей в адрес "шпор"
Игрок хоть и избавился от твитов, но интернет все помнит.
Новоиспеченный хавбек Тоттенхэма Джеймс Мэддисон попал в крайне неприятную историю из-за своих давних постах в соцсетях.
17 ноября 2012 игрок написал в твиттере: "Я страстно ненавижу Гарета Бэйла, успокойся, обезьяна, Уилшер в 10 раз лучше тебя, шимпанзе".
10 марта 2013 года англичанин вновь решил потролить "шпор": "Надеюсь, Луис Суарес сегодня уничтожит Тоттенхэм, не люблю "шпор"! Особенно эту обезьяну, о которой все говорят!"
Позднее Мэддисон удалил посты, но как долго полузащитнику придется зарабатывать уважение фанатов Тоттенхэма - неизвестно.
Напомним, английский футболист обошелся "шпорам" в 40 млн евро. Контракт с игроком рассчитан на четыре года.
Ранее сообщалось, что Беллингем удалил из Твиттера все посты о Лео.