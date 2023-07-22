"Все очень серьезно": Лучший бомбардир УПЛ близок к тому, чтобы стать одноклубником Цыганкова

Артем Довбик будет играть за испанский клуб.

Нападающий сборной Украины Артем Довбик близок к тому, чтобы покинуть Днепр-1.

Услугами украинского футболиста активно интересуется Жирона, за которую выступает Виктор Цыганков.

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Как сообщил журналист Роман Бебех, переход Довбика в испанский клуб очень вероятный. "Говорят, Довбик и Жирона все очень серьезно!" – написал журналист.

Действующий контракт форварда с Днепр-1 истекает летом 2025 года. Transfermarkt оценивает его в 15 млн евро.

По итогу прошлого сезона Довбик стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины, забив 24 года.

Ранее сообщалось, что Днепр-1 объявил о подписании юного бразильского полузащитника.

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