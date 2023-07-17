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Основной полузащитник Днепра-1 восстановился от травмы

Лучший ассистент прошлого сезона УПЛ готовится с командой к квалификации Лиги чемпионов.
Вчера, 23:29
Александр Пихаленок / СК Днепр-1
Александр Пихаленок / СК Днепр-1

Тренерский штаб Днепра-1 в ближайших матчах квалификации Лиги чемпионов с Панатинаикосом сможет рассчитывать на основного полузащитника команды Александра Пихаленка.

Игрок восстановился от повреждения ступни, из-за которого в июне был вынужден покинуть расположение национальной сборной Украины и с тех пор проходил реабилитацию.

Как сообщает официальный сайт вице-чемпионов Украины, в понедельник, 17 июля, 26-летний хавбек утром работал отдельно с тренером по физподготовке, а вечером провел первую тренировку в общей группе.

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В минувшем сезоне Пихаленок в составе Днепра-1 отличился шестью голами в 30 матчах чемпионата Украины. Также полузащитник записал на свой счет десять результативных передач, став лучшим ассистентом сезона УПЛ.

Напомним, что во вторник, 25 июля, Днепр-1 проведет в Словакии первый поединок второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против Панатинаикоса. Ответный матч состоится 1 августа в Греции.

Ранее Днепр-1 объявил о подписании вратаря Колоса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Днепр-1 Александр Пихаленок

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