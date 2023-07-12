Днепр-1 официально подписал лидера Александрии

Полузащитник Максим Третьяков официально перебрался из Александрии в Днепр-1.

Пресс-служба днепровской команды сообщила, что стороны заключили соглашение на три года.

По информации Transfermarkt, Днепр-1 заплатит за игрока 400 тысяч евро.

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Последним клубом Третьякова была Александрии. В прошлом сезоне 27-летний футболист провел 22 матча, в которых забил семь голов и выполнил четыре голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Днепр-1 объявил о подписании известного украинского защитника.