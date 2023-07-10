ФИФА не признала Днепр-1 правопреемником Днепра

Дисциплинарный комитет ФИФА не признал СК Днепр-1 спортивным правопреемником ФК Днепр.

Об этом сообщается на официальном сайте "спортклубовцев".

Также ФИФА закрыла дисциплинарное производство против Днепра-1, которое было открыто по заявлению экс-игрока Днепра Андерсона Пико.

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В феврале 2021 года аналогичное решение было принято по поводу похожего заявления другого бывшего футболиста Днепра Джабы Канкавы.

Напомним, что Днепр-1 был основан в 2015 году, а Днепр прекратил свое существование в 2019 году из-за финансовых проблем.

В минувшем сезоне Днепр-1 стал вице-чемпионом Украины и выступит в квалификации Лиги чемпионов, где его соперником во втором раунде отбора будет греческий Панатинаикос.