iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

ФИФА не признала Днепр-1 правопреемником Днепра

Международная федерация футбола вынесла окончательный вердикт.
Сегодня, 16:50
Днепр-1 не признали правопреемником Днепра / Getty Images
Днепр-1 не признали правопреемником Днепра / Getty Images

Дисциплинарный комитет ФИФА не признал СК Днепр-1 спортивным правопреемником ФК Днепр.

Об этом сообщается на официальном сайте "спортклубовцев".

Также ФИФА закрыла дисциплинарное производство против Днепра-1, которое было открыто по заявлению экс-игрока Днепра Андерсона Пико.

Читай также: Восемь игроков Шахтера и Днепра-1 получили дисквалификации за массовую драку в матче УПЛ

В феврале 2021 года аналогичное решение было принято по поводу похожего заявления другого бывшего футболиста Днепра Джабы Канкавы.

Напомним, что Днепр-1 был основан в 2015 году, а Днепр прекратил свое существование в 2019 году из-за финансовых проблем.

В минувшем сезоне Днепр-1 стал вице-чемпионом Украины и выступит в квалификации Лиги чемпионов, где его соперником во втором раунде отбора будет греческий Панатинаикос.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: днепр фифа Днепр-1

Статьи по теме

Восемь игроков Шахтера и Днепра-1 получили дисквалификации за массовую драку в матче УПЛ Восемь игроков Шахтера и Днепра-1 получили дисквалификации за массовую драку в матче УПЛ
УПЛ: Шахтер сыграет с Металлистом 1925, Динамо - с Минаем УПЛ: Шахтер сыграет с Металлистом 1925, Динамо - с Минаем
Лидер Александрии перешел в Днепр-1 Лидер Александрии перешел в Днепр-1
ФИФА планирует снова изменить правило фиксации офсайда ФИФА планирует снова изменить правило фиксации офсайда
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Вольфсбергер 8:0 Видео голов и лучших моментов товарищеского матча
Динамо - Вольфсбергер 8:0 Видео голов и лучших моментов товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Швентек лидирует, Калинина - первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, украинцы потеряли позиции
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Украина18:54
Динамо объявило о продлении контракта с Караваевым
Европа18:50
Реал уверен в подписании Мбаппе в ближайшие пару дней
Теннис18:34
Уимблдон-2023 (ATP): Джокович обыграл Хуркача, Циципас уступил Юбэнксу
Украина18:25
Трансферы УПЛ: Днепр-1 усилился футболистом Александрии, Ворскла рассталась с двумя игроками
Бокс18:22
Джошуа и Уайт устроили первую дуэль взглядов перед реваншем
Киберспорт18:18
Холанд, Пеле и Зидан попали на обложку нового футбольного симулятора от EA Sports
Теннис17:55
Свитолина помогла семье воина ВСУ достать билеты на Уимблдон
Киберспорт17:50
Counter Strike: Расписание и результаты турниров на 2023 год
Европа17:41
Тоттенхэм определился с трансферной стоимостью Кейна
Европа17:19
В Барселоне выбрали довольно неожиданного претендента на капитана
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK