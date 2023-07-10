Днепр-1 объявил о подписании Василия Кравця

Спортивный клуб Днепр-1 официально объявил о трансфере Василия Кравца.

Стороны заключили соглашение на три года.

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Отметим, что ранее 25-летний игрок выступал за Ворсклу. Кроме полтавского клуба, он также выступал за испанские команды Луго, Леванте, Спортинг (Хихон) и польский Лех.

В прошлом сезоне защитник провел 25 игр за полтавчан, в которых забил три гола и выполнил три голевые передачи.

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться со всеми трансферами УПЛ.