iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Днепр-1 объявил о подписании вратаря Колоса

Евгений Волынец продолжит карьеру в составе вице-чемпиона Украины.
Вчера, 23:19
Евгений Волынец / ФК Колос Ковалівка
Евгений Волынец / ФК Колос Ковалівка

Днепр-1 объявил о подписании голкипера Колоса Евгения Волынца.

Как сообщает официальный сайт "спортклубовцев", 29-летний вратарь заключил контракт, рассчитанный на три года. Финансовые детали сделки не разглашаются.

Читай также: Днепр-1 объявил о подписании Василия Кравця

В составе вице-чемпионов Украины голкипер будет выступать под 1-м номером.

Источник: СК Днепр-1

Волынец является воспитанником киевского Динамо. Ранее он выступал за Динамо-2 и харьковский Гелиос, а с 2018 года был игроком Колоса.

В минувшем сезоне голкипер провел за ковалевскую команду 29 поединков в Премьер-лиге, в которых пропустил 34 мяча, а в 13 матчах сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что Днепр-1 подписал лидера Александрии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы Днепр-1 евгений волынец Колос

Статьи по теме

Трансферы УПЛ: ЛНЗ подписал Рыбалку, голкипер Колоса перешел в Днепр-1 Трансферы УПЛ: ЛНЗ подписал Рыбалку, голкипер Колоса перешел в Днепр-1
Марсель Малиновского усилился защитником Атлетико Марсель Малиновского усилился защитником Атлетико
Экс-хавбек Динамо и Александрии стал игроком новичка УПЛ Экс-хавбек Динамо и Александрии стал игроком новичка УПЛ
Клуб из Саудовской Аравии подготовил предложение по основному хавбеку Ливерпуля Клуб из Саудовской Аравии подготовил предложение по основному хавбеку Ливерпуля
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Янг Бойз 3:3 видео голов и лучших моментов товарищеского матча
Динамо - Янг Бойз 3:3 видео голов и лучших моментов товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Европа00:58
Жене Икарди диагностировали страшную болезнь - источник
Сборные00:32
Сборная Украины U-20 вышла в полуфинал Евробаскета в Дивизионе В
Вчера, 23:58
Бокс23:58
"Я все еще иду к своей цели": Усик озвучил свою главную задачу
Украина23:30
Трансферы УПЛ: ЛНЗ подписал Рыбалку, голкипер Колоса перешел в Днепр-1
Украина23:19
Днепр-1 объявил о подписании вратаря Колоса
Европа22:51
Марсель Малиновского усилился защитником Атлетико
Украина22:21
Экс-хавбек Динамо и Александрии стал игроком новичка УПЛ
Украина21:48
Экс-игроку Полесья смягчили дисквалификацию за толчок девушки-арбитра
Бокс21:05
"Не вижу, что может привести к победе": Промоутер Усика сделал однозначный прогноз на бой с Дюбуа
Теннис20:45
Уимблдон-2023 (ATP): Алькарас и Джокович сыграют в финале
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK