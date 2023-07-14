Днепр-1 объявил о подписании вратаря Колоса

Днепр-1 объявил о подписании голкипера Колоса Евгения Волынца.

Как сообщает официальный сайт "спортклубовцев", 29-летний вратарь заключил контракт, рассчитанный на три года. Финансовые детали сделки не разглашаются.

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В составе вице-чемпионов Украины голкипер будет выступать под 1-м номером.

Источник: СК Днепр-1

Волынец является воспитанником киевского Динамо. Ранее он выступал за Динамо-2 и харьковский Гелиос, а с 2018 года был игроком Колоса.

В минувшем сезоне голкипер провел за ковалевскую команду 29 поединков в Премьер-лиге, в которых пропустил 34 мяча, а в 13 матчах сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что Днепр-1 подписал лидера Александрии.

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