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Днепр-1 объявил о подписании юного бразильского полузащитника

18-летний хавбек пополнил состав "спортклубовцев" на правах аренды.
Вчера, 23:59
Витиньо / СК Днепр-1
Витиньо / СК Днепр-1

Днепр-1 объявил о переходе бразильского полузащитника Витиньо из Атлетико Минейро.

Как сообщает официальный сайт "спортклубовцев", 18-летний футболист был подписан на правах аренды с правом выкупа.

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В днепровской команде бразильский хавбек будет выступать под 19-м номером.

Витиньо является воспитанником Атлетико Минейро, но еще не успел дебютировать за первую команду. Два сезона подряд полузащитник выступал в бразильском чемпионате U-20. За это время на его счету 17 матчей и семь голов в чемпионате и восемь матчей в кубковом турнире.

Также Витиньо входит в состав сборной Бразилии U-17.

Ранее Днепр-1 объявил о подписании вратаря Колоса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы Атлетико Минейро Днепр-1

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