Ворскла объявила об уходе Сефери
Полтавский клуб отправил в аренду одного из лучших легионеров команды.
Нападающий Ворсклы Таулянт Сефери продолжит карьеру в чемпионате ОАЭ.
Полтавский клуб отправил 26-летнего футболиста в аренду в клуб Банияс из Абу-Даби. Аренднное соглашение рассчитано на один год.
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Контракт с Сефери рассчитан до лета 2025 года.
В прошлом сезоне албанец провел 28 матчей в чемпионате Украины, в которых забил 13 голов.
Ранее сообщалось, что бывший хавбек Ворсклы нашел новый клуб.