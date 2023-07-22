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Ворскла объявила об уходе Сефери

Полтавский клуб отправил в аренду одного из лучших легионеров команды.
Сегодня, 14:37
Сефери / ФК Ворскла
Сефери / ФК Ворскла

Нападающий Ворсклы Таулянт Сефери продолжит карьеру в чемпионате ОАЭ.

Полтавский клуб отправил 26-летнего футболиста в аренду в клуб Банияс из Абу-Даби. Аренднное соглашение рассчитано на один год.

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Контракт с Сефери рассчитан до лета 2025 года.

В прошлом сезоне албанец провел 28 матчей в чемпионате Украины, в которых забил 13 голов.

Ранее сообщалось, что бывший хавбек Ворсклы нашел новый клуб.


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