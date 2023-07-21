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Экс-хавбек Ворсклы нашел новый клуб

Оливье Тилль будет выступать в составе новичка второго дивизиона чемпионата Турции.
Сегодня, 22:07
Оливье Тилль / ФК Ворскла
Оливье Тилль / ФК Ворскла

Бывший полузащитник полтавской Ворсклы Оливье Тилль нашел себе новую команду.

Люксембуржец перебрался в состав турецкого Санлиурфаспора, который в этом сезоне будет играть во втором дивизионе страны. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Детали трансфера официально являются неизвестными. Transfermarkt заявляет, что это аренда с правом выкупа.

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До этого Тилль выступал за Эюпспор из того же второго дивизиона, где за 14 матчей не отличился результативными действиями.

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