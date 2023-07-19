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Скрипник высказался о трансферных планах Ворсклы

Полтавский клуб планирует сделать пару подписаний под Лигу конференций.
Сегодня, 21:19
Виктор Скрипник / ФК Ворскла
Виктор Скрипник / ФК Ворскла

Наставник полтавской Ворсклы Виктор Скрипник поделился трансферными планами своей команды в преддверии сезона-2023/24.

По словам специалиста, его клуб работает над некоторыми подписаниями, которые должны помочь в Лиге конференций.

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"Как и в любой другой команде, есть игроки, которые ушли, есть игроки, которые пришли. Мы взяли с собой много молодежи, которые, по нашему мнению, достаточно хороши, чтобы играть с первой командой.

Сейчас ждем Сефери, у него был выходной, потому что он играл за сборную.

Надеюсь, у нас будет одно-два подписания, которые помогут нам в Лиге конференций. Мы работаем над ними, но, как и у всех команд, есть ограничения, мы ищем игроков для каждой линии, как и большинство команд УПЛ: нападающий, полузащитник и защитник", - сказал Скрипник.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ворскла

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