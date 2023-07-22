iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Динамо забило шесть голов словенскому сопернику в спарринге с необычным форматом

Киевская команда пропустила первой, но в итоге одержала разгромную победу.
Сегодня, 15:55
Динамо одержало разгромную победу / ФК Динамо Киев
Динамо одержало разгромную победу / ФК Динамо Киев

Киевское Динамо в рамках подготовки к новому сезону провело очередной товарищеский матч на учебно-тренировочном сборе в Австрии.

Соперником подопечных Мирчи Луческу в этом поединке стал клуб Рудар Веленье из второго дивизиона Словении.

Как сообщает официальный сайт "бело-синих", по обоюдному согласию сторон спарринг прошел в необычном формате - команды сыграли три тайма по 40 минут каждый.

Читай также: Динамо забило девять голов австрийскому сопернику в матче за закрытыми дверями

Рудар сумел открыть счет в матче уже на шестой минуте, но киевляне забили в ответ шесть мячей. Дубль оформил Александр Караваев, а по одному голу на свой счет записали Владимир Бражко, Николай Шапаренко, Самба Диалло и Решат Рамадани.

Динамо - Рудар 6:1

Голы: Бражко, 21, Шапаренко, 37, Диалло, 54, Караваев, 83, 113, Рамадани, 117 - Блудек, 6

Динамо: Нещерет (Бущан, 41; Моргун, 81) - Малыш (Тимчик, 61), Сирота (Дячук, 61), Попов (Биловар, 61), Вивчаренко (Дубинчак, 61) - Бражко (Сидорчук, 41, Рамадани, 81), Буяльский (Кабаев, 61), Волошин (Леднев, 41; Караваев, 81), Шапаренко (Шепелев, 41; Андриевский, 81), Ярмоленко (Диалло, 41; Царенко, 59) - Ванат (Бенито, 41; Горбач, 81).

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты матчей Динамо.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев

Статьи по теме

Динамо Киев: "бело-синие" разгромили команду из второго дивизиона Словении Динамо Киев: "бело-синие" разгромили команду из второго дивизиона Словении
Ярмоленко определился с номером в Динамо Ярмоленко определился с номером в Динамо
Суркис: Бражко - один из наших самых талантливых полузащитников Суркис: Бражко - один из наших самых талантливых полузащитников
Динамо не заявило на сезон звездных легионеров, Суркис и Гусев в списке Б Динамо не заявило на сезон звездных легионеров, Суркис и Гусев в списке Б
Помочь журналистам

Видео

Победный гол: Месси отличился шикарным голом в дебютной игре за Интер Майами
Победный гол: Месси отличился шикарным голом в дебютной игре за Интер Майами

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина стала первой ракеткой Украины, Швентек идет лидером
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров
УПЛ: Первый тур откроет матч между Оболонью и Колосом
просмотров

Последние новости

Европа16:21
Доннарумма - об ограблении: Я очень боялся, но еще больше боялся за жену
Украина16:00
Динамо Киев: "бело-синие" разгромили команду из второго дивизиона Словении
Украина15:55
Динамо забило шесть голов словенскому сопернику в спарринге с необычным форматом
Европа15:50
Боруссия Дортмунд объявила о продлении контракта с важным игроком
Европа15:22
Отпустите Довбика: Фанаты Жироны запустили забавный хэштег в соцсетях
Украина15:05
Шахтер - Утрехт: видео онлайн-трансляция товарищеского матча
Теннис14:56
Байндль вышла в полуфинал турнира в Будапеште
Украина14:55
Трансферы УПЛ: Ворскла осталась без Сефери, Шахтер приобрел Невертона
Бокс14:40
Усик - Дюбуа: прогноз на титульный бой
Украина14:37
Ворскла объявила об уходе Сефери
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK