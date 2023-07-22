Динамо забило шесть голов словенскому сопернику в спарринге с необычным форматом

Киевская команда пропустила первой, но в итоге одержала разгромную победу.

Киевское Динамо в рамках подготовки к новому сезону провело очередной товарищеский матч на учебно-тренировочном сборе в Австрии.

Соперником подопечных Мирчи Луческу в этом поединке стал клуб Рудар Веленье из второго дивизиона Словении.

Как сообщает официальный сайт "бело-синих", по обоюдному согласию сторон спарринг прошел в необычном формате - команды сыграли три тайма по 40 минут каждый.

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Рудар сумел открыть счет в матче уже на шестой минуте, но киевляне забили в ответ шесть мячей. Дубль оформил Александр Караваев, а по одному голу на свой счет записали Владимир Бражко, Николай Шапаренко, Самба Диалло и Решат Рамадани.

Динамо - Рудар 6:1

Голы: Бражко, 21, Шапаренко, 37, Диалло, 54, Караваев, 83, 113, Рамадани, 117 - Блудек, 6

Динамо: Нещерет (Бущан, 41; Моргун, 81) - Малыш (Тимчик, 61), Сирота (Дячук, 61), Попов (Биловар, 61), Вивчаренко (Дубинчак, 61) - Бражко (Сидорчук, 41, Рамадани, 81), Буяльский (Кабаев, 61), Волошин (Леднев, 41; Караваев, 81), Шапаренко (Шепелев, 41; Андриевский, 81), Ярмоленко (Диалло, 41; Царенко, 59) - Ванат (Бенито, 41; Горбач, 81).

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты матчей Динамо.

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